الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسعمد الجهاز الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم تحت 21 عامًا ، خلال الحصة التدريبية التي أقيمت مساء اليوم على الملعب الرديف بمدينة الملك عبدالله الرياضية إلى تطبيق لاعبي الأخضر لعددٍ من التمارين التكتيكية الدفاعية، كالدفاع من وسط الملعب، والضغط العالي، إضافةً إلى العمل خلال الحصة التدريبية على الكرات الثابتة الدفاعية.وجاءت الحصة التدريبية ضمن معسكر الأخضر الإعدادي في جدة الذي يمتد حتى الـ 19 من شهر نوفمبر الجاري، في إطار البرنامج الإعدادي للتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020.ويواصل المنتخب الوطني غدا الخميس تدريباته ضمن معسكره بحصة مسائية على الملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.يذكر أن قرعة التصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2020، وضعت المنتخب الوطني تحت 21 عامًا في المجموعة "الرابعة" إلى جانب منتخبات الإمارات، ولبنان، والمالديف، وسيستضيف الأخضر مباريات مجموعته التي ستقام منافساتها في شهر مارس المقبل .// انتهى //00:28ت م0322