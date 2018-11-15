الرياض 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسواصل المنتخب السعودي لكرة قدم الصالات تحت 20 عامًا اليوم تدريباته في معسكره الحالي بمدينة الرياض الذي يستمر حتى الـ 18 من الشهر الجاري ضمن المرحلة الثالثة من البرنامج الإعدادي لتصفيات غرب آسيا المقبلة التي ستقام في إمارة الفجيرة خلال الفترة من 6 حتى 10 ديسمبر المقبل.وعمد المدير الفني للمنتخب الوطني مبارك الشهراني خلال الحصة التدريبية على تقسيمها إلى قسمين "نظري وميداني" حيث أجرى محاضرة فنية في قاعة الاجتماعات بمقر إقامة البعثة تم من خلالها مشاهدة العديد من الجمل الفنية والتكتيكية والانضباطية وذلك باستخدام أجهزة العرض والتقنية الحديثة .وتم تأدية القسم الميداني على صالة معهد إعداد القادة إذ تم من خلاله تكثيف وتنويع التمارين اللياقية والبدنية بهدف رفع المعدل اللياقي لدى اللاعبون، ثم توزيع اللاعبين إلى ثلاث مجموعات وتطبيق الجمل الفنية التي تم شرحها في القسم النظري.عقب ذلك أجريت مناورة على كامل الصالة بمشاركة جميع اللاعبين باستثناء اللاعب فهد الرديني الذي سمح له الجهازين الفني والإداري بمغادرة المعسكر لظروفه على أن يعود للتدريبات غداً الخميس.من جهته أشاد اللاعب مصعب حبكور بالمعسكر الحالي والرغبة الكبيرة للاعبين في تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات من خلال جديتهم في أداء التمارين وتنفيذهم لما هو مطلوب منهم من قبل المدرب داخل وخارج الميدان .// انتهى //00:53ت م0323