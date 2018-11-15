لندن 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسحقق الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف أول في العالم اليوم فوزه الثاني تواليا على حساب الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثالثا بنتيجة 6-4 و6-1 ليقترب من نصف نهائي بطولة الماسترز لكرة المضرب أخر بطولات موسم 2018 .وسيضمن ديوكوفيتش في مشاركته الـ 11 بلوغ نصف النهائي للمرة الثامنة في حال فوز إيسنر على سيليتش في وقت لاحق اليوم، أو العكس فوز الكرواتي على الأميركي لكن بثلاث مجموعات.ويلتقي ديوكوفيتش مع سيليتش في الجولة الثالثة بعد غد الجمعة، فيما يلعب زفيريف مع إيسنر .// انتهى //00:54ت م0324