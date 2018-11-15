الرياض 06 ربيع الأول 1440هـ الموافق 14 نوفمبر 2018م واسيطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام بعد غد فعالية داتاثون "DATATHON" لتحليل البيانات الإعلامية الضخمة، وذلك بفندق كراون بلازا بالرياض .وتهدف الفعالية التي تستمر على مدى يومين إلى تطوير لوحة بيانات الأخبار المتداولة محليًّا وإقليميًّا وعالميًا عبر المتخصصين والمهتمين في هذا المجال، سواء مهندسي بيانات أو محللين أو مطورين، للخروج بحلول رقمية تسهم في خدمة القطاع الإعلامي.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الإعلام مدير عام مركز التواصل الحكومي والدولي الدكتور عبد الله المغلوث أن فعالية "داتاثون" تعمل على إيجاد إجابات لعدة تحديات إعلامية في تحليل المعلومات، مشيرًا إلى أنها تعد الأولى ضمن تحديات سيقدمها المركز في شتى أنواع المحتوى الإبداعي والتحرير والرصد.وأشار إلى أن الفعالية ستجمع المتخصصين والمهتمين بالعمل على البيانات الإعلامية الضخمة لتحليلها والخروج بنتائج تسهم في تقديم حلول تخدم القطاع الإعلامي، لمواكبة التطور في تقنيات المستقبل والاهتمام بمجال البيانات الضخمة، والاستفادة من مصادر البيانات الإعلامية المفتوحة عالمياً، واكتشاف الموهوبين والموهوبات ودعم مواهبهم وتمكينهم، مما يعكس الأثر الإيجابي على تطوير المنظومة الإعلامية في مجالات تقنية حديثة، ومساعدة الأجهزة الحكومية في استقطاب الموهوبين والمبدعين وتوظيف الكفاءات.وأفاد المتحدث الرسمي، أن المركز يحرص على تبني تقنيات المستقبل في مجال البيانات ودعم الموهوبين والمحترفين؛ عبر إطلاق مبادرة "تحدي تحليل البيانات الإعلامية الضخمة"، للخروج بحلول رقمية حديثة باستخدام البيانات، والمساعدة في عملية اتخاذ القرار للاستفادة مــن المعلومــات الموجــودة فــي قواعــد البيانــات المفتوحــة عالميــاً مثــل GDELT، والعمل في مجموعات مع متخصصين بهذا المجال، وزيادة دائرة المعارف، داعيًا إلى زيارة موقع الفعالية https://datathon.media .// انتهى //01:04ت م0325