مراكش 06 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 14 نوفمبر 2018 م واسانطلقت في مدينة مراكش المغربية اليوم الدورة الأولى للمهرجان الإفريقي للفيلم الخاص بالسلامة الطرقية، بمشاركة 65 فيلمًا تمثل إفريقيا وأوربا وأمريكا اللاتينية وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية.وتهدف الدورة، من خلال الإنتاجات السمعية والبصرية، إلى تعزيز الوعي بأخطار حركة المرور على الطرق وجعل الطرق أكثر أمانًا للحد من حوادث السير،وإلى تحقيق مزيد من الاهتمام بملف السلامة الطرقية على المستوى السياسي في القارة الإفريقية بغية تحقيق مرامي عقد العمل من أجل السلامة على الطرق وتحقيق أجندة برنامج الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتعزيز التعاون الدولي في مجال السلامة على الطرق والتنقل المستدام، وتقديم منصة ترويجية لمخرجي الأفلام ومنتجي المهرجانات من أجل متابعة وتطوير مبادراتهم .// انتهى //02:49ت م0326