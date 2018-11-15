الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واستوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - هطولًا للأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة تصحب برياح نشطة على مناطق (القصيم، الجوف، الحدود الشمالية، حائل، الرياض ، الشرقية، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك)، وقد بتكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من تلك المناطق.وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي والأوسط بسرعة 20-40كم/ساعة جنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-38كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 20-45كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف, وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.// انتهى //06:43ت م0003