الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :خادم الحرمين يهنئ ملك بلجيكا بذكرى «يوم الملك»ولي العهد: تضحيات الشهداء محل تقدير واعتزاز القيادة والوطنمحمد بن سلمان يبعث برقية تهنئة للملك فيليبأمير مكة يطلع على أعمال المنشآت التجارية العائليةأمير الرياض ونائبه يطلعان على فعاليات هيئة الرياضةتدشين برنامج فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئيةسعود بن نايف يطلق الحركة المرورية في جسري «طريق الملك عبدالله» بالأحساءأمير نجران: الحرمان الشريفان من أعظم ما أؤتمنت عليه هذه الدولةأمير جازان في الجلسة الأسبوعية: الأمن هو أساس التنميةفيصل بن مشعل يدشن مشروعات تنموية بعيون الجواء بتكلفة 600 مليون ريالنائب أمير مكة يطلع على برامج السجون لتأهيل النزلاءالجبير يلتقي سفراء الإمارات والأردن والعراقمليار ريال حصيلة تسميات ثماني محطات لقطار الرياضمركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في اليمن.. ويدعم الطلاب السوريين بالمستلزمات الشتويةانطلاق منتدى مسك العالمي بعنوان "مهارات المستقبل" بالرياضالسويد تتصدر مؤشر الشباب عالمياً.. والمملكة عربياًميليشيات الحوثي تلغم محيط ميناء الحديدةانشقاق ثاني وزير حوثيالعراق: إحباط محاولات تسلل داعشيينآلاف الإثيوبيين يفرون إلى السودانمصرع 18 من مسلحي طالبانمجلس الأمن يفشل في احتواء أزمة غزةفريق خبراء لتحديد مرتكبي هجمات الغاز في سوريةبنس: اضطهاد "الروهينغا" لا يغتفرواشنطن مستعدة للبدء في عملية إلغاء اسم السودان من "القائمة السوداء"// يتبع //06:58ت م0004