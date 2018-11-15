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الخميس 1440/3/7 هـ الموافق 2018/11/15 م واس
الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم :
خادم الحرمين يهنئ ملك بلجيكا بذكرى «يوم الملك»
ولي العهد: تضحيات الشهداء محل تقدير واعتزاز القيادة والوطن
محمد بن سلمان يبعث برقية تهنئة للملك فيليب
أمير مكة يطلع على أعمال المنشآت التجارية العائلية
أمير الرياض ونائبه يطلعان على فعاليات هيئة الرياضة
تدشين برنامج فيصل بن بندر لتطوير السياحة البيئية
سعود بن نايف يطلق الحركة المرورية في جسري «طريق الملك عبدالله» بالأحساء
أمير نجران: الحرمان الشريفان من أعظم ما أؤتمنت عليه هذه الدولة
أمير جازان في الجلسة الأسبوعية: الأمن هو أساس التنمية
فيصل بن مشعل يدشن مشروعات تنموية بعيون الجواء بتكلفة 600 مليون ريال
نائب أمير مكة يطلع على برامج السجون لتأهيل النزلاء
الجبير يلتقي سفراء الإمارات والأردن والعراق
مليار ريال حصيلة تسميات ثماني محطات لقطار الرياض
مركز الملك سلمان يوزع سلالاً غذائية في اليمن.. ويدعم الطلاب السوريين بالمستلزمات الشتوية
انطلاق منتدى مسك العالمي بعنوان "مهارات المستقبل" بالرياض
السويد تتصدر مؤشر الشباب عالمياً.. والمملكة عربياً
ميليشيات الحوثي تلغم محيط ميناء الحديدة
انشقاق ثاني وزير حوثي
العراق: إحباط محاولات تسلل داعشيين
آلاف الإثيوبيين يفرون إلى السودان
مصرع 18 من مسلحي طالبان
مجلس الأمن يفشل في احتواء أزمة غزة
فريق خبراء لتحديد مرتكبي هجمات الغاز في سورية
بنس: اضطهاد "الروهينغا" لا يغتفر
واشنطن مستعدة للبدء في عملية إلغاء اسم السودان من "القائمة السوداء"
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