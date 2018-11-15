وقالت صحيفة "عكاظ" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( تحديات العمل): خرج منتدى مسك العالمي الذي انطلق في نسخته الثالثة أمس (الأربعاء) بالرياض، بتوصيات عدة، تتمحور حول إعادة طريقة تفكير الجهات الحكومية من جديد في بحث تحديات العمل في السعودية، التحديات التي تواجه المملكة في تطوير مهارات الشباب بشكل ينسجم مع متطلبات رؤية المملكة 2030.وأضافت خرج المجتمعون في المنتدى، الذي شارك فيه متحدثون عالميون، بالاتجاه نحو تشكيل لجنة وزارية من 5 وزارات تضم إلى جانب العمل كلاً من التجارة والتعليم والاقتصاد والخدمة المدنية، تناقش كل أسبوعين تحديات وفرص العمل للشباب.ورأت أن المملكة شهدت في الآونة الأخيرة قفزات كبيرة للحد من بطالة الشباب، بداية من توفير فرص العمل في القطاعين الحكومي والخاص، وتقديم مبادرات للوظائف المستقبلية، ومروراً بدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وانتهاءً بفرض سعودة إجبارية على كثير من النشاطات التجارية التي كانت حكراً على الوافدين فقط.وخلصت إلى القول: مطلوب من الجهات التعليمية الآن دفع الشباب والفتيات نحو التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، وعدم إشغالهم في تخصصات تكون عبئاً على الطالب نفسه ومن ثم على جهات التوظيف مستقبلاً، وهذا لن يحدث إلا بالتكامل والانسجام التام بين قطاعات التعليم والعمل على كافة الأصعدة.// يتبع //07:01ت م0006