وقالت صحيفة "الرياض" في افتتاحيتها التي جاءت تحت عنوان ( التأمين الصحي يقترب): يمثل التأمين الصحي حلماً للكثير من المواطنين العاملين في القطاع الحكومي والمتقاعدين، خاصة مع تراجع مستوى الخدمات الصحية في بعض المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية الحكومية، وما يصاحب ذلك من تعقيدات وشفاعات في الحصول على الخدمة المثالية، أو الحصول على المواعيد في المستشفيات الكبيرة، وآخر ذلك ضرورة الحصول على موعد مسبق حتى عند مراجعة مراكز الرعاية الأولية.وبينت أن التفاعل كان كبيراً مع تصريح وزير الصحة، الذي أكد فيه بأن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يتابع شخصياً موضوع التأمين الصحي، وكيفية تقديم رعاية صحية مميزة للمواطنين، وإعلانه بأن كل المواطنين السعوديين سيحصلون على التأمين الصحي، والخدمة الصحية المجانية، خلال سنوات قليلة تتراوح بين 4 و5 سنوات، وسيكون هناك مركز متخصص للتأمين الوطني سيقدم بوليصة التأمين للمواطنين، وستكون متاحة للجميع، إضافة إلى أن المستشفيات والمراكز الصحية والمستشفيات التخصصية سيتم تحويلها إلى تجمعات طبية.وأضافت أن التأمين الصحي على المواطنين له مميزات كثيرة في توفير الأمان وحماية الأسرة، ومساهمته في التنمية الاقتصادية للمجتمع، ويرفع مستوى الرعاية والثقافة الصحية، ويقلل الأمراض المزمنة، ويخفض تكاليف العلاج على الدولة، ويساهم في تحسين مستوى الخدمات الطبية، ويزيد إنتاجية الأفراد، ويرفع معدل النمو الاقتصادي، كما أنه يشجع المستثمرين على البناء والتوسع في إنشاء المنشآت الصحية.ورأت أن رؤية المملكة 2030، تستهدف الارتقاء بمتوسط العمر من 74 سنة حالياً إلى 80 سنة، وفي هذا الاتجاه نصت على توسيع قاعدة المستفيدين من التأمين الصحي، وتسهيل الحصول على الخدمة الطبية بشكل أسرع، وتقليص أوقات الانتظار للوصول إلى الاختصاصيين والاستشاريين، والارتقاء بجودة الخدمات الصحية، وتحقيق قطاع صحي فعّال، يخلق تنافسية وشفافية أكبر بين مقدمي الخدمات.واختتمت بالقول :ما يتمناه المواطنون هو المسارعة بإقرار التأمين الصحي المجتمعي التعاوني، ليكون دور الوزارة الإشراف والمتابعة على أداء الشركات المقدمة للخدمة، وبذلك يتحقق هدف الوزارة بتوفير مقومات الرعاية الصحية التي تلبي احتياجات السكان، والوصول بالحالة الصحية لسكان المملكة لأقصى وأفضل مدى ممكن من حيث العدالة والمساواة في الرعاية، وتزويد الجميع بخدمات صحية ذات مستوى عالٍ من الجودة.// انتهى //07:02ت م0007