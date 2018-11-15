الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسعقد مجلس إدارة المعهد العالي للصناعات البلاستيكية اجتماعه الـ 35 برئاسة محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني رئيس مجلس إدارة المعهد الدكتور أحمد بن فهد الفهيد، وذلك بمقر المؤسسة.وناقش الاجتماع الذي عقد أمس الأول بمقر المؤسسة، توصيات الاجتماعات السابقة، وتم التطرق لعدة موضوعات منها تعريف القطاع الخاص بمبادرة "نساند" التي قدمتها شركة سابك، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للتعريف بالمبادرة في المدن الصناعية في المملكة، إلى جانب بحث آلية التعاون مع الهيئة العامة للمنشاّت الصغيرة والمتوسطة في مجال التدريب والاستشارات.ويعد المعهد أحد نماذج الشراكات الاستراتيجية للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع قطاع الأعمال، ومن الشركات الموظفة الداعم الرئيسي لمسيرة المعهد العالي للصناعات البلاستيكية، عن طريق توفير الوظائف لخريجي المعهد بما يتناسب مع التدريب.// انتهى //08:46ت م0012