طرابلس 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واساهتمت الصحف الليبية الصادرة اليوم، بالأوضاع الهادئة جنوب طرابلس بعد عملية تحشيد عسكرى من قبل اللواء السابع الذى عاد إلى مواقع تمركزه بعد أن نجحت لجنة الترتيبات الأمنية من خلال تواصلها مع الأطراف إلى التهدئة بعد ساعات من الاشتباكات المسلحة فى منطقة قصر بن غشير وطريق المطار.وأشارت إلى تصريحات العميد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أنَّ القائد العام للجيش المشير، خليفة حفتر، طالب دول الجوار في الاجتماع الأمني في مدينة باليرمو بحماية الحدود، وإفادته بأن الجيش الليبي أول من يَسعى إلى تطبيق الدستور، وإقامة دولة مدنية ديمقراطية.ونقلت صحف الخميس رفض كتلة مايعرف بـ«نواب برقة لمخرجات مؤتمر باليرمو حول ليبيا تمحور حول عدة نقاط أساسية صادرة عن القمة، حيثُ عبرت الكتلة عن رفضها لهذا المؤتمر، وكذلك عن استغرابها من الترحيب بإحاطة المبعوث الأممي غسان سلامة بمجلس الأمن، التي اعتبرتها الكتلة «ظالمة للبرلمان» ومخالفة للاتفاق السياسي.ونوهت بتصريحات رئيس الوزراء الجزائري، أحمد أويحيى، أن وضعية الأزمة في ليبيا ما زالت مستمرة بسبب الانقسامات التي لا زالت موجودة بين الأطراف الليبية، وبسبب تأثير بعض القوىالسلبي، والدعم الضعيف للأمم المتحدة في ليبيا والتدخلات الأجنبية العديدة.وتطرقت صحف ايبيا إلى الترحيب الدولي والإقليمي لمخرجات مؤتمر باليرمو بخصوص خطة المبعوث الأممي غسان سلامة، بشأن عقد المؤتمر الجامع لكافة الليبين فى يناير القادم وعقد انتخابات شاملة فى نهاية الربيع القادم، وأن جميع المشاركين أكدوا مساعيهم إلى مساعدة ليبيا من أجل الاستقرار السياسي والأمني والاقصادي.// انتهى //08:46ت م0013