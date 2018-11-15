الدمام 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة الشرقية المواطنين والمقيمين في جميع محافظات المنطقة إلى أخذ الحيطة والحذر نظراً لما تشهده بعض إجزاءها من حالة مطرية.ودعا المتحدث الرسمي بمدني الشرقية المقدم عبدالهادي الشهراني، المواطنين والمقيمين إلى التقيد بموجبات السلامة عبر موقع الدفاع المدني www.998.gov.sa وحساباته في وسائل التواصل خاصة عند التنزه ومنها عدم المجازفة ودخول الأودية والابتعاد عن مواقع تجمعات المياه ،كذلك مصادر الكهرباء أثناء هطول الأمطار وجريان السيول.www.998.gov.sa.// انتهى //10:21ت م0023