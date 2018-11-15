إسلام آباد 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم لقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي برئيس الوزراء عمران خان الذي أشاد بعلاقات باكستان مع المملكة العربية السعودية.واهتمت بتأكيد الصين وقوفها مع باكستان ودعمها سياسياً واقتصادياً مع تنفيذ مشروع الممر الاقتصادي المشترك بين البلدين.وأشارت إلى مساعي المؤسسات الوطنية في باكستان لدعم المحكمة الدستورية العليا والحكومة لتحقيق سيادة القانون.وأخبرت عن تصدي القوات الباكستانية لهجوم نفذه مسلحون على نقطة حدودية باكستانية من داخل الأراضي الأفغانية.وتطرقت إلى استمرار عمليات القصف من جانب القوات الهندية للمناطق الحدودية الباكستانية عبر الخط الفاصل بين شطري إقليم كشمير.وعرجت على اتفاق باكستان وفرنسا على بذل جهود مشتركة لتحسين العلاقات الثنائية في مختلف المجالات.وفي الشأن الدولي أخبرت صحف باكستان عن موافقة مجلس الوزراء البريطاني على انسحاب المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.وتطرقت إلى استقالة وزير الدفاع الإسرائيلي احتجاجاً على وقف أطلاق النار بين الحكومة الإسرائيلي وحركة حماس.وتابعت تطورات الوضع الأمني في الشطر الخاضع للسيادة الهندية من إقليم كشمير.// انتهى //10:21ت م0024