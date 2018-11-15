عكار 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسقام مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية أمس عبر مكتبه في لبنان بتوزيع 748 حقيبة مدرسية لـ 748 طالباً وطالبة سورية في مدرستي المحمرة الرسمية و مدرسة الفوار الرسمية للبنين والبنات في محافظة عكار، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.ويأتي هذا التوزيع حرصا من المركز على إكمال الطلاب السوريين دراستهم في بيئة مناسبة .كما يقدم المركز خدماته المتنوعة للأشقاء السوريين النازحين في الداخل واللاجئين منهم في دول الجوار.//انتهى//10:22ت م0025