عام / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مستلزمات مدرسية للطلاب السوريين في عكار اللبنانية
الخميس 1440/3/7 هـ الموافق 2018/11/15 م واس
عكار 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واس
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والاعمال الإنسانية أمس عبر مكتبه في لبنان بتوزيع 748 حقيبة مدرسية لـ 748 طالباً وطالبة سورية في مدرستي المحمرة الرسمية و مدرسة الفوار الرسمية للبنين والبنات في محافظة عكار، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.
ويأتي هذا التوزيع حرصا من المركز على إكمال الطلاب السوريين دراستهم في بيئة مناسبة .
كما يقدم المركز خدماته المتنوعة للأشقاء السوريين النازحين في الداخل واللاجئين منهم في دول الجوار.
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10:22ت م
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