المدينة المنورة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة ممثلة في الشؤون التعليمية " إدارة نشاط الطالبات " استعداداتها لاستضافة المشروع الوزاري لبرنامج المهارات الأدبية يوم الأحد القادم الذي يستمر لمدة خمسة أيام بمشاركة 45 إدارة تعليمية بمناطق المملكة .وتواصل إدارة نشاط الطالبات عقد الاجتماعات ومتابعة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة حيث باشرت اللجنة التنفيذية المكلفة أعمالها في وقت مبكر للإعداد والترتيب والتهيئة والمتابعة من خلال تسخير الإمكانات والكوادر لإنجاح الاستضافة وتحقيق الأهداف المنشودة للمشروع .ويستهدف المشروع ضمن خطة وكالتيّ التعليم (بنين / بنات) للعام 1439 /1440هـ المتضمنة التصفيات النهائية لمشروع المهارات الأدبية، لطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية بما فيهن طالبات (التربية الخاصة) وفق مجالات الشعر العربي الفصيح والقصة القصيرة والإلقاء والتلخيص بهدف تعميق الاعتزاز بالدين والولاء للملك والانتماء للوطن وصقل المواهب وتنمية المهارات وتعزيز الشخصية وبناء الثقة وتحفيز الإنتاج الأدبي المبدع .وسيشهد حفل الختام تكريم 15 طالبة في كل مجال من المجالات لثلاث مستويات (ذهبي وفضي وبرونزي) .// انتهى //10:24ت م0026