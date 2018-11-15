جيزان 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسقدمت طوارئ مستشفيات منطقة جازان خلال التسعة أشهر الماضية خدماتها لعدد 1325422 مراجعاً ، فيما بلغ عدد مراجعي العيادات الخارجية 640288 مراجعاً ، فيما تم تنويم 45836 مريضاً ، كما أجريت لهم عدد من الفحوصات اللازمة منها 458711 فحصاً إشعاعياً و 4940783 فحصاً مخبرياً ، فيما بلغ عدد حالات الولادة 15889 حالة .كما أجرت مستشفيات جازان عدد من التدخلات الجراحية الناجحة بلغ عددها 17544 عملية كان منها 17 عملية جراحة قلب و 3950 أجريت لعمليات جراحة اليوم الواحد، و 715 قساطر قلبية، كما بلغ عدد جلسات الغسيل الكلوي 57233 جلسة .من جانب آخر استقبلت مراكز الرعاية الأولية بمنطقة جازان 2901107 مراجعين حيث تلقوا الرعاية الطبية والدوائية اللازمة فيما حولت الحالات الأخرى للمستشفيات لحاجتهم لعيادات متخصصة للعلاج.وتأتي هذه الخطوات تماشياً مع الجهود التي تقوم بها الصحة لتحقيق أحد أهدافها في برنامج التحول الوطني 2020 وهو تحسين الرعاية الصحية المقدمة قبل التنويم والرعاية المقدمة في المستشفيات الرئيسة (الطوارئ والعناية المركزة)حيث يرتبط هذا الهدف بأحد أهداف رؤية 2030 وهو تحسين جودة الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي .// انتهى //10:26ت م0028