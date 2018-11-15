غازي عنتاب 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم عقد دعم الخدمات الصحية لمستشفى باب الهوى في سوريا بمبلغ (3?528?647) دولار امريكي، ليخدم 976?800 مستفيد،وكذلك تم تمديد مشروعين في قطاع المياه والإصحاح البيئي وتأهيل محطات المياه ونظام إدارة النفايات الصلبة وتحسين الوضع المائي المستدام في الداخل السوري التي تنفذ بمبغ 2,450,000 دولار.وقد وقع المشروع مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم مع الشريك المنفذ بمدينة غازي عنتاب في الجمهورية التركية كما بحث فريق المركز سبل التوسع في دعم مشاريع المركز التي تخدم الأشقاء السوريين اللاجئين في دول الجوار او النازحين في الداخل السوري.ويأتي توقيع العقود امتداداً لحرص المركز على دعم ومساعدة الأشقاء السوريين على كافة الأصعدة، واستمراراً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يمولها ويتابعها المركز في جميع دول العالم.//انتهى//10:26ت م0029