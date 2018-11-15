بريدة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واساعتمد معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، تغيير مسمى " الكلية التقنية للغذاء والبيئة " ببريدة إلى " الكلية التقنية الثانية " مع بداية الفصل الثاني للعام التدريبي الحالي.وبين عميد الكلية المهندس خالد بن علي اليحيى، أن تغيير المسمى يهدف للتطوير والتوسع في التخصصات بما يتناسب مع حاجة سوق العمل وإتاحة فرص قبول أكبر لأبناء الوطن حيث تم الموافقة على افتتاح تخصصي "الموارد البشرية" و "السلامة والصحة المهنية"، في العام التدريبي القادم .// انتهى //10:27ت م0030