طوكيو 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأغلق المؤشر نايكي الياباني منخفضًا اليوم الخميس، مع هبوط أسهم البنوك بعد توقعات أرباح مخيبة للآمال وخسائر في أسهم القطاع المالي بالولايات المتحدة.وتأثرت السوق سلبًا بعمليات بيع في أسهم الشركات الكبيرة بالسوق مثل سوفت بنك وفانوك وتراجع أداء موردي أبل.وهبط نايكي 0.2 بالمئة ليغلق المؤشر القياسي عند 21803.62 نقطة. وتراجع سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 3.1 بالمئة في حين نزل سهم مجموعة ميزوهو المالية 1.7 بالمئة.وانخفض سهم مجموعة سوفت بنك ذو الثقل 2.7 بالمئة وهبط سهم فانوك 1.9 بالمئة ليخصما 41 نقطة من نايكي. كما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.1 بالمئة إلى 1638.97 نقطة.// انتهى //10:32ت م0031