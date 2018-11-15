أبها 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسنفذّت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في منطقة عسير 23 جولة ميدانية خلال الأسبوع الجاري شملت عدد من منافذ بيع التبغ ومحلات تجارية أخرى ، ورصدت وسجلت مخالفات متنوعة بقيمة إجمالية بلغت 195 ألف ريال .وأوضحت اللجنة أن جولاتها شملت محافظات المجاردة ، ومحايل, وخميس مشيط , مبينة أن المخالفات تنوعت في الدعاية والترويج للتبغ، وعودة بعض المحلات إلى مخالفات سبق أن تم مخالفتهم عليها , وكذلك على بيع تبغ ممضوغ .// انتهى //10:32ت م0032