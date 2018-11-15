طرابلس 07 ربيع الأول1440ه الموافق15 نوفمير 2018 م واسأعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، عن قلقها البالغ إزاء التحركات العسكرية وتجدد الاشتباكات المسلحة بمطار طرابلس والمنطقة المحيطة به في بلدية قصر بن غشير جنوب العاصمة طرابلس مساء أمس ،في بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة ، والتي تشكل تهديد وخطر كبيرين على أمن وسلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم في طرابلس.وطالبت اللجنة الوطنية جميع الأطراف بالوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيدا من العنف والاقتتال ، وذلك إلتزامآ باتفاق وقف إطلاق النار و الهدنة الذي تم التواصل إليه في اتفاق الزاوية .كما تجدد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، دعوتها إلى لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي بـتطبيق قرارات مجلس الأمن الدولي رقم (2174) و رقم (2259) ، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو تعرقل أو تقوض عملية الانتقال السياسي في البلاد .وتؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا ، على ضرورة إنهاء حالة الإفلات من العقاب ، وذلك من خلال تفعيل الآليات الدولية المعنية بملاحقة منتهكى حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في ليبيا.// انتهى //10:34ت م0033