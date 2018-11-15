مكة المكرمة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسهطلت اليوم، أمطار متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.وأهابت الإدارة العامة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة بالجميع إلى الأخذ بوسائل وتعليمات السلامة، أثناء الاستمتاع بإجازة نهاية الأسبوع لاسيما وأنه قد يصادف وجود حالات ماطرة.ودعت في حالة التوجه إلى المناطق البرية إلى اختيار الأماكن المناسبة للتنزه، بعيداً عن مجاري الأودية والسيول، والمستنقعات وتجمعات المياه بالأودية ومحاضن السيول، وكذلك العقوم الترابية والسدود ومراقبة الأطفال بشكل مستمر .// انتهى //10:44ت م0034