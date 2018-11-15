جدة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسانطلقت اليوم فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لمجمع الأمل بجدة تحت شعار "نحو صحة نفسية أفضل للأطفال واليافعين" بمشاركة الجمعية الدولية لطب الإدمان والأكاديميين, والممارسين الصحيين, الذي يستمر حتى السبت القادم بفندق الانتركونتننتال جدة.وأوضح رئيس المؤتمر والمشرف العام على مجمع الامل للصحة النفسية وخدمات علاج الادمان بجدة الدكتور نواف بن عبدالعزيز الحارثي, أن برنامج المؤتمر يتضمن العديد من ورش العمل لتدريب المختصين الذين يعملون مع الأطفال, والمراهقين في الممارسة السريرية والمدارس ومراكز الاحتياجات الخاصة, حيث يتم توفير الخدمات للأطفال والمراهقين, كما سيتيح البرنامج فرصاً وافرة للمشاركين للتواصل ومناقشة مختلف اضطرابات الصحة السلوكية في جميع أنحاء المنطقة.يذكر أن المؤتمر الدولي الخامس لمجمع الأمل يهدف إلى تحديث المعرفة القائمة على الأدلة وتحسين مهارات الممارسين في مجال الأطفال والمراهقين كالاضطرابات النفسية وغيرها , علاوة على تبادل الخبرة بين الممارسين ذوي الخبرة.// انتهى //11:38ت م0050