وارسو 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، في العاصمة البولندية وارسو أمس ، وزيرة شؤون اللاجئين والمساعدات الإنسانية في جمهورية بولندا بيتا كيمبا.وقدم الدكتور عبدالله الربيعة نبذة عن المشاريع الإغاثية والإنسانية التي نفذها المركز في 42 دولة حول العالم وأبرزها اليمن.وناقش الجانبان القضايا الإنسانية وأزمات اللاجئين حول العالم وتطرقا لأوجه التعاون بينهما في المجالات الإنسانية والإغاثية المتعددة لبناء شراكة فاعلة واستراتيجية .و ثمّنت بيتا ،العلاقة المتينة والراسخة بين المملكة و جمهورية بولندا في مختلف المجالات و ذكرت أن الشعب البولندي يثمن للمملكة ما قامت به من جهود في المجال الطبي لا سيما فصل التوأم السيامي البولندي : داريا و اولغا.وأعربت الوزيرة البولندية عن إعجابها بالمستوى المهني المتميز الذي وصل إليه مركز الملك سلمان للإغاثة وعمله الاحترافي في تقديم العون للدول والشعوب المتضررة في العالم.// انتهى //12:13ت م0056