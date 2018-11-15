جدة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأزالت بلدية بريمان الفرعية بجدة مستودعًا مخالفاً وثلاثة تعديات على مساحة إجمالية بلغت 15.850 مترا مربعا، وذلك ­ضمن جهود أمانة محافظة جدة المستمرة في القضاء على العشوائيات ومنع التعديات في جميع الأحياء.وبين رئيس بلدية بريمان الفرعية المهندس فيصل المالكي، أن قسم مراقبة التعديات في البلدية رصد المخالفات واتخذ حيالها الإجراءات النظامية, لافتاً إلى أن مساحة الأسوار المزالة قدرت بنحو 11 ألف متر مربع إضافة إلى3600 متر مربع من الهنجر المستخدم في المستودع, وغرف ملحقة بالمستودع على مساحة 250 مترا مربعا.وأكدت أمانة جدة تواصل جهود البلديات الفرعية الميدانية لمنع المخالفات وإزالة التعديات بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية، مشددة في الوقت ذاته أن من تثبت مخالفته للأنظمة وتعديه على الأراضي الحكومية سيكون عرضة للمساءلة القانونية من قبل الجهات المعنية.// انتهى //12:15ت م0057