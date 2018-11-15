نجران 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسنفذت الكلية التقنية بنجران بالتعاون مع إدارة تعليم المنطقة، أمس، برنامج "التثقيف التعليمي المهني"، الذي أعدته لطلاب المرحلة الثانوية خلال الفصل التدريبي الحالي، وذلك بمدرسة نجران الثانوية بحي الفيصلية.ويهدف البرنامج إلى التعريف بالهوية الجديدة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتقديم نبذه عن الكلية التقنية وأنشطتها وتخصصاتها التقنية والمهنية وتبصير الطلاب بقدراتهم وإمكاناتهم ومساعدتهم على اختيار المسار المناسب بعد انتهاء المراحل الثانوية، وذلك في إطار رؤية المملكة 2030، الرامية إلى توجيه الطلاب نحو الخيارات التقنية والمهنية المناسبة، وتفعيل التعاون بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني ووزارة التعليم.وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بالكلية علي بن عبدالله آل عتيق، أن البرنامج يتضمن التعريف بما تحتويه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والكلية التقنية من أنشطة وتخصصات تقنية ومهنية، وكيفية الانخراط بها، وتحديد الميول المهني، إضافةً إلى التعريف بأهمية المهنة في سوق العمل في مجالات الكهرباء، والحاسب الآلي، والميكانيكا والمحركات والمركبات، والمحاسبة والإدارة المكتبية والتسويق، مشيراً إلى أن البرنامج مستمر حتى يوم الثلاثاء القادم، من خلال زيارة مدارس المرحلة الثانوية بالمنطقة.// انتهى //12:16ت م0058