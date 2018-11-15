أبهــا 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسنظمت وكالة جامعة الملك خالد للتطوير والجودة ممثلة في عمادة التطوير الأكاديمي والجودة، أمس ورشة عمل بعنوان " تطوير معايير الجوائز "، بحضور 100 مشارك من وكالات وعمادات وإدارات وطلاب وطالبات الجامعة ، وذلك بفندق قصر أبها.وتناولت الورشة استطلاعات رأي وتجارب ومقترحات منسوبي الجامعة حول المعايير المقترحة لتطوير الجائزة، من خلال مناقشة فروع الجائزة للتميز في مجالات التعليم ،والبحث العلمي ، وخدمة المجتمع ، والتعليم الإلكتروني ، والموظف ، وجائزة الكليات للإدارة المتميزة، إضافة إلى مجال الابتكار وريادة الأعمال في فرع الابتكار وريادة الأعمال.//انتهى//12:17ت م0059