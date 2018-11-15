الرباط 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واستناولت الصحف المغربية الصادرة اليوم، نتائج المؤتمر الدولي حول الازمة الليبية، الذي انعقد بمدينة باليرمو الايطالية.وأبرزت تأكيد البيان الختامي للمؤتمر على أن اتفاق الصخيرات هو الإطار الوحيد الذي يضمن المضي قدمًا على درب التوصل "لحل شمولي ومستدام يحقق الاستقرار في ليبيا".وواصلت متابعتها لتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والاعتداءات العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة التي أوقعت شهداء وجرحى في صفوف الفلسطينيين.وتابعت صحف الحميس التطورات الميدانية في اليمن، والتقدم الذي تواصله القوات اليمنية مدعومة بقوات تحالف دعم الشرعية ضد المليشيات الحوثية في مدينة الحديدة.وتطرقت إلى أعمال العنف التي تشهدها أفغانستان، التي أوقعت عددًا من القتلى والجرحى في الاشتباكات الدموية شمال البلاد.وعلى الصعيد الأوروبي، لفتت إلى توصل الاتحاد الأوروبي وبريطانيا، إلى مشروع اتفاق حول البريكسيت، مبرزة أن هذا الاتفاق يحتاج إلى المصادقة على المستوى السياسي في كل من بروكسل ولندن.وتناقلت صحف المغب نبأ تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع أمس، مشروع قرار برفع العقوبات عن إريتريا.// انتهى //12:17ت م0060