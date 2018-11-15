الكويت 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأعلنت مؤسسة الموانئ الكويتية اليوم، أن حركة الملاحة البحرية في موانئ الشويخ والدوحة والشعيبة مازالت متوقفة احترازيًا بسبب تقلبات الأحوال الجوية.وأكدت المؤسسة في بيان لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" أن العاملين في المؤسسة من الكوادر الوطنية الكويتية والجهات الأمنية المشتركة يعملون على قدم وساق لمواجهة الظروف الجوية التي تمر بها البلاد.وأوضحت أن جميع الطرق المؤدية من وإلى الموانئ وخارجه مغلقة للشاحنات. وكانت المؤسسة قد أعلنت أمس، توقف حركة الملاحة البحرية في الموانئ الثلاثة مؤقتًا بسبب تقلبات الأحوال الجوية وتدني مستوى الرؤية الأفقية إلى أقل من ميل بحري نتيجه كثافة هطول الأمطار.وتشهد دولة الكويت حاليًا عدم استقرار في الطقس وهطول أمطار متفرقة تكون رعدية وغزيرة على بعض المناطق، كما تشير التوقعات إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس حتى صباح الجمعة على أن تتحسن تدريجيًا ما قبل فترة الظهيرة.// انتهى //12:21ت م0061