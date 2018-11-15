السيح 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأعلنت الكلية التقنية بالخرج عن بدء القبول في برنامج الدبلوم التطبيقي المسائي للموظفين للفصل التدريبي الثاني للعام 1439 / 1440 هـ في تخصصات الإدارة المكتبة ،والمحاسبة ،وتقنية الدعم الفني ،وتقنية الشبكات ،وتقنية القوى الكهربائية ،وتقنية الآت ومعدات ،وتقنية ميكانيكا السيارات ،وتقنية إلكترونيات صناعية وتحكم ، وذلك من خلال مراجعة مركز خدمة المجتمع والتدريب المستمر بالكلية في مقرها بحي المصيف شرق مدينة السيح.ويعد برنامج التدريب التطبيقي المسائي للموظفين أحد البرامج التي تتيحها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للالتحاق بها للحصول على درجة الدبلوم في عدد من التخصصات المتاحة ، للذين لم يتمكنوا من الالتحاق بالبرنامج الاساسي بالكليات التقنية ، من العاملين في القطاعين العام والخاص لتأهيلهم وتطوير مهاراتهم وهم على رأس العمل خلال الفترة المسائية.// انتهى //12:22ت م0062