نجران 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسناقش عميد عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين بجامعة نجران الدكتور منصور بن نايف العتيبي، بمقر الجامعة اليوم، مع وفد من فرع وزارة الخدمة المدنية بنجران، منصة الاعتماد التي أطلقتها وزارة الخدمة المدنية مؤخراً، التي تشمل بياناتي، وخدمة بيان، إضافةً إلى مناقشة لائحة الترقيات وإدارة الأداء الوظيفي والاستفسارات الوظيفية وإنهاء الخدمة والتقاعد.وأكد الدكتور العتيبي أن هذه الزيارة تأتي في إطار التعاون بين الجامعة وفرع وزارة الخدمة المدنية بالمنطقة بما يخدم الموظفين، مشيراً إلى أن الجامعة حريصة على تطبيق لوائح وأنظمة الخدمة المدنية للارتقاء بأداء موظفيها كافة، مثمناً زيارة الوفد واهتمامهم لما يخدم الصالح العام.// انتهى //13:22ت م0085