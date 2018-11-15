حائل 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واستفقد معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم، أمس، فرع الهيئة بمنطقة حائل، واطلع على سير العمل الإسعافي والتطوعي والمشاريع التنموية التي تتبناها الهيئة في المنطقة والوقوف على أبرز المستجدات وافتتاح المراكز الإسعافية الجديدة.واجتمع معاليه خلال الزيارة بمدير عام فرع الهيئة بمنطقة حائل عبد الرحمن بن حمد اليحيى، ومديري الأقسام، مطلعاً على عرض مرئي تابع خلاله آليات سير العمل الإسعافي وخطط العمل بالمراكز الإسعافية في المنطقة واستمع إلى شرح مكثف عن برامج التدريب والتطوع وأبرز المستجدات والتحديات وجهود التطوير.وتجول رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي في إدارات وأقسام فرع الهيئة بالمنطقة التقى خلالها بعدد من المتطوعين والمتطوعات في مجال العمل الإسعافي، واستمع إلى أبرز التحديات التي تواجههم، وشاهد عرض عن أبرز الجهود التي قام بها فرع الهيئة في حائل في مجال العمل التطوعي، كما التقى خلال الزيارة بالمتقاعدين من الهيئة.وتفقد معالي الدكتور القاسم مقر فرع الهيئة الجديد بالمنطقة وعدد من المراكز الإسعافية شملت مركز إسعاف البلد ومركز إسعاف الصناعية ومركز إسعاف المنتزه، واستمع إلى شرح شامل من مديري المراكز الإسعافية عن مجريات العمل، كما زار إدارة التدريب وغرفة العمليات المركزية وإدارة التموين الطبي والمستودعات بالمنطقة، مطلعاً خلال جولته على معرض الهيئة الدائم بمبنى الفرع.وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الاحمر السعودي بمنطقة حائل سلطان عبدالعزيز البراهيم، أن الدكتور القاسم افتتح خلال الزيارة مركز إسعاف القاعد ومركز إسعاف قفار، ضمن خطة الهيئة لتوسيع وتطوير العمل الإسعافي ليغطي مدن ومحافظات منطقة حائل.// انتهى //13:27ت م0086