جدة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة مكة المكرمة، على ملامح برنامج تطوير وزارة الداخلية والهادف لتطوير العمل في الوزارة والمرافق التابعة لها بما في ذلك إمارات المناطق.ولدى ترؤس سمو الأمير عبدالله بن بندر اجتماعاً بحضور وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، استمع سموه لموجز عن البرنامج قدّمه الرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الداخلية الدكتور زيدان العنزي، وفريق عمل البرنامج.وبحسب العرض , فإن البرنامج سيعمل على سنّ آليات وإعداد برامج تقنية لتطوير الخدمات التي تقدمها إمارات المناطق للمراجعين بما يحقق آمال وتطلعات القيادة، إلى جانب تنمية الكفاءات الوظيفية العاملة في هذه الإمارات وصولاً لتميز وجودة الخدمات المُقدمة.// انتهى //13:28ت م0087