الدمام 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واستفقد محافظ الخفجي محمد بن سلطان الهزاع، اليوم، مواقع تصريف الأمطار ووقف على الأحياء وشوارع وميادين المحافظة بعد الحالة المطرية التي شهدتها المحافظة، يرافقه رئيس بلدية الخفجي المهندس محمد الحميداني.ودعا الهزاع الجهات المعنية بتكثيف الأعمال المبذولة حفاظاً على الأرواح والممتلكات، معرباً عن شكره لجميع الجهات المشاركة على ما قامت به من جهود.بدورها واصلت بلدية الخفجي أعمالها الميدانية المكثفة بتنظيف قنوات تصريف مياه الأمطار والسيول.// انتهى //13:31ت م0088