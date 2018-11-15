جدة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز محافظ جدة في مكتبه اليوم , مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش.وهنأه سموه بمناسبة ترقيته متمنياً له التوفيق والسداد في خدمة الدين ثم الملك والوطن.واطلع سموه على شرح موجز عن الخطط المستقبلية والبرامج التي تعتزم سجون منطقة مكة المكرمة تنفيذها لتأهيل النزلاء في محافظة جدة.وعبر اللواء الدويش عن شكره وتقديره للقيادة على هذه الثقة الغالية , ولصاحب السمو الملكي محافظ جدة على التهنئة ودعمه اللا محدود.// انتهى //13:31ت م0089