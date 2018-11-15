عرعر 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسنظم مركز الدعوة والإرشاد بفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية، المحاضرة الرابعة في برنامج "لُحمة وطن" مساء يوم أمس، في جامع الأمير عبد العزيز بن مساعد التي ألقاها سعد بن هليل الشمري بعنوان: "الاعتصام بالكتاب والسنة والتحذير مما يخالفهما".وبيّن الشمري أن الإيمان بالله من أركان الإيمان الستة، وأن الهدى ودين الحق باتباع الرسول ــ صلى الله عليه وسلم ــ، والسير على منهجه وطريقته، وهو طريق الصراط المستقيم، ونهاهم ــ سبحانه وتعالى ــ عن اتباع السبل التي تُفضي بهم إلى الإنحراف والوقوع في مزالق الشيطان، موضحاً أن امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه هو الصراط المستقيم الذي أمرنا باتباعه.. مبيناً أهمية العلم وأثره في الحماية من الإنحراف.// انتهى //13:35ت م0090