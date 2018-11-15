جدة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأعلنت كلية الهندسة بجامعة الملك عبدالعزيز عن توفر وظيفة (معيد) بقسم الهندسة الكيميائية وهندسة المواد في تخصص هندسة كيميائية طلاب عدد (1) , وذلك للعام الدراسي 1439 /1440هـ.واشترطت الجامعة أن يكون المتقدم مواطناً حاصل على الدرجة الجامعية في تخصص هندسة كيميائية من جامعة سعودية , أو أي جامعة أخرى معترف بها , وأن لا يقل تقدير المتقدم في البكالوريوس عن جيد جداً ولا يتجاوز عمره (30) سنة , وأن يكون المتقدم حاصلاً على الدرجة المطلوبة في التوفل , أو STEP , أو IELTS وكذلك على درجة القدرات للجامعيين أو ما يعادلها.ودعت الجامعة المتقدم إلى إرفاق السيرة الذاتية والمستندات المطلوبة من وثيقة التخرج وكشف الدرجات المعتمد ومعادلة الشهادة من الملحقية وصورة من الهوية الوطنية وشهادات الدورات واللغة والدبلومات التي اجتازها إن وجدت , إلى مكتب رئيس قسم الهندسة الكيميائية وهندسة المواد بمبنى 40A ، غرفة 34G33 , أو على العنوان البريدي ص.ب 80204 ، وذلك ابتداء من 26 /3 /1440هـ حتى 26 /4 /1440هـ خلال فترات العمل الرسمية.// انتهى //13:39ت م0092