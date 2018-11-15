القاهرة 07 ربيع الأول 1440هـ الموافق 15 نوفمبر 2018م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة أعمال الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة السودان، لبحث تطورات الاعتداء العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة.ورأس وفد المملكة العربية السعودية إلى الاجتماع، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مصر العربية مندوب المملكة الدائم لدى الجامعة العربية الأستاذ أسامة بن أحمد نقلي.وجاء الاجتماع الطارئ بناء على طلب فلسطين، وتأييد عدد كبير من الدول العربية الأعضاء بالجامعة، وذلك لبحث تطورات الاعتداء العسكري الاسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة ومؤسساته وبناه التحتية، الذي أودى بحياة عدد من الشهداء وعشرات الجرحى، بالإضافة لتدمير عدد كبير من البنايات السكنية، ومؤسسات إعلامية وأكاديمية وغيرها.// انتهى //13:48ت م0093