الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسيدشن الاتحاد السعودي لألعاب القوى غدًا الجمعة موسمه الداخلي الجديد بإقامة ملتقى المملكة المفتوح لاختراق الضاحية للدرجات الثلاث على ملاعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة .ويشارك في الملتقى أكثر من 600 لاعبا للفئات الثلاث يمثلون 25 فريقاً سيتنافسون على مسافة 4 كم لفئة الناشئين و 6 كم لفئة الشباب و 8 كم لفئة الكبار.ويدير الملتقى 43 حكماً بقيادة أحمد الشمراني (حكم عام) بحضور رئيس الاتحاد السعودي لألعاب القوى العميد هادي بكر والمدير الفني في الاتحاد سعد شداد الذين سيقومان بتتويج الفائزين بعد نهاية الملتقى .وأنهى الاتحاد جميع الاستعدادات لإقامة هذا الحدث الذي يقام لأول مره في مدينة الملك عبدالله الرياضية ، إضافة إلى أنه سيكون مفتوح لكل من يرغب المشاركة من المواطنين ومنسوبي الهيئات والمراكز .// انتهى //13:48ت م0094