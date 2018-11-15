أبها 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأطلقت بلدية محافظة بلقرن اليوم، مبادرة "حديقتي مسؤوليتي" التي وجّه بها أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي بتعميمها على جميع البلديات بمنطقة عسير .وأوضح رئيس بلدية بلقرن المهندس عبدالله بن عايض آل دلبوح أن هذه المبادرة انطلقت بحدائق الإبداع في متنزه شيبانه بسبت العلاية وبمشاركة من إدارة التعليم بنين, وبنات بمحافظة بلقرن، مشيرا إلى أن الهدف منها هو نشر ثقافة الاهتمام بالحدائق العامة والمشاركة الاجتماعية في الحفاظ على الممتلكات العامة وتنظيم حملات تطوعية في مجال نظافة الحدائق ومواقع التنزه .وبدأت فعاليات المبادرة في بلقرن بمشاركات من الطلاب والطالبات اشتملت على لوحات معبرة وزراعة الأشجار وتنظيف بعض الحدائق وتوزيع الهدايا على المشاركين في المبادرة.// انتهى //13:49ت م0095