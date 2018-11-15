حائل 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسيقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الخامس للموسم الحالي .وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن السباق يتكون من خمسة أشواط مسافتها 1600 متر خصص الشوط الأول منها لمواليد 2016 خيالة المنطقة ، وخصص الشوط الثاني مفتوح الدرجات ، أما الشوط الثالث مفتوح أفراس ، والشوط الرابع للدرجة من 1- 3 ، والشوط الرئيسي الخامس مبتدئة.// انتهى //13:49ت م0096