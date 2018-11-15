رياضي / ميدان فروسية حائل يقيم حفل سباقه الخامس غداً
الخميس 1440/3/7 هـ الموافق 2018/11/15 م واس
حائل 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واس
يقيم ميدان الفروسية بمنطقة حائل غداً حفل سباقه الخامس للموسم الحالي .
وأوضح مدير ميدان الفروسية بحائل بندر التبيناوي أن السباق يتكون من خمسة أشواط مسافتها 1600 متر خصص الشوط الأول منها لمواليد 2016 خيالة المنطقة ، وخصص الشوط الثاني مفتوح الدرجات ، أما الشوط الثالث مفتوح أفراس ، والشوط الرابع للدرجة من 1- 3 ، والشوط الرئيسي الخامس مبتدئة.
// انتهى //
13:49ت م
0096