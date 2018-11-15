أبوظبي 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسالتقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس وزراء جمهورية إيطاليا، جوزيبي كونتي، الذي يزور الإمارات حاليًا.وكان من أبرز مستقبلي رئيس وزراء إيطاليا، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، بحسب وكالة أنباء الإمارات "وام".// انتهى //13:51ت م0097