بريدة 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسدعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة القصيم المواطنين والمقيمين إلى أخذ الحيطة والحذر في حال الرغبة للخروج للمتنزهات البرية أثناء عطلة نهاية الأسبوع، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب وتجمعات المياه.وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة القصيم العقيد ابراهيم أبا الخيل، أن التوقعات المناخية الصادرة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تشير إلى استمرار الحالة المطرية على المنطقة، مهيباً بالجميع بالالتزام بتعليمات السلامة والابتعاد عن الأماكن الخطرة كتجمعات المياه وأماكن جريان الأودية والشعاب، أو محاولة تجاوزها.// انتهى //13:52ت م0098