الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسكُرمت أمس بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة العربية لكرة السلة " 23 " ، بحضور رئيس الاتحاد العربي والإماراتي لكرة السلة اللواء اسماعيل القرقاوى ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، ورئيس الاتحاد المصري لكرة السلة الدكتور مجدي أبو فريخة ، والأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة العميد عبد الله شلبي .وتم خلال التكريم تبادل الدروع والهداية التذكارية للجميع علي هامش البطولة التي ينظمها الاتحاد المصري خلال الفترة من 7 الي 16 نوفمبر الجاري .وشهد الحفل حضور رؤساء بعثات منتخبات السعودية والجزائر والبحرين ومصر ، أما بعثة المنتخب الإماراتي فغادرت عقب خروجها من الدور التمهيدي للبطولة بعد حلولها بالمركز الخامس .ووجه اللواء اسماعيل ، الشكر إلى المنتخبات المشاركة وحرصهم علي استمرار الاتحاد العربي علي تنفيذ برنامجه علي مدار العام الماضي بتنظيم سلسلة من البطولات للأندية والمنتخبات وشهدت نجاحا كبيراً علي المستوى الفني والتنظيمي .وأشاد رئيس الاتحاد العربي بالمستوي الفني للبطولة العربية للمنتخبات والمنافسة الشريفة والعلاقات القوية بين الاشقاء خلال مباريات البطولة ، مؤكداً أن الاتحاد العربي يسعي لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة المقبلة .يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة سيعقد اجتماعا غدا الجمعة برئاسة اللواء اسماعيل القرقاوي ، يتضمن جدول الأعمال العديد من المواضيع في مقدمتها اعتماد مواعيد وأماكن بطولات العام القادم خاصة بطولة أندية الرجال التي تقدم لاستضافتها نادي الاتحاد السكندري بطل النسخة الأخيرة في بيروت ، فيما يتنافس على استضافة بطولة أندية السيدات كل من مكناس المغربي والفحيص الأردني ، كما تقدم الاتحاد المصري بطلب استضافة بطولتي الناشئين والناشئات تحت 16 سنة والأخيرة تم استحداثها لأول مرة ، فيما لم يتقدم حتى الآن أي اتحاد لتنظيم بطولتي المنتخبات للرجال والسيدات .// انتهى //13:57ت م0099