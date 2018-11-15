رياضي / حفل تكريم رؤساء البعثات المشاركة في البطولة العربية للأندية العربية للمنتخبات
الخميس 1440/3/7 هـ الموافق 2018/11/15 م واس
الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واس
كُرمت أمس بعثات المنتخبات المشاركة في البطولة العربية لكرة السلة " 23 " ، بحضور رئيس الاتحاد العربي والإماراتي لكرة السلة اللواء اسماعيل القرقاوى ، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، ورئيس الاتحاد المصري لكرة السلة الدكتور مجدي أبو فريخة ، والأمين العام للاتحاد العربي لكرة السلة العميد عبد الله شلبي .
وتم خلال التكريم تبادل الدروع والهداية التذكارية للجميع علي هامش البطولة التي ينظمها الاتحاد المصري خلال الفترة من 7 الي 16 نوفمبر الجاري .
وشهد الحفل حضور رؤساء بعثات منتخبات السعودية والجزائر والبحرين ومصر ، أما بعثة المنتخب الإماراتي فغادرت عقب خروجها من الدور التمهيدي للبطولة بعد حلولها بالمركز الخامس .
ووجه اللواء اسماعيل ، الشكر إلى المنتخبات المشاركة وحرصهم علي استمرار الاتحاد العربي علي تنفيذ برنامجه علي مدار العام الماضي بتنظيم سلسلة من البطولات للأندية والمنتخبات وشهدت نجاحا كبيراً علي المستوى الفني والتنظيمي .
وأشاد رئيس الاتحاد العربي بالمستوي الفني للبطولة العربية للمنتخبات والمنافسة الشريفة والعلاقات القوية بين الاشقاء خلال مباريات البطولة ، مؤكداً أن الاتحاد العربي يسعي لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة المقبلة .
يذكر أن مجلس إدارة الاتحاد العربي لكرة السلة سيعقد اجتماعا غدا الجمعة برئاسة اللواء اسماعيل القرقاوي ، يتضمن جدول الأعمال العديد من المواضيع في مقدمتها اعتماد مواعيد وأماكن بطولات العام القادم خاصة بطولة أندية الرجال التي تقدم لاستضافتها نادي الاتحاد السكندري بطل النسخة الأخيرة في بيروت ، فيما يتنافس على استضافة بطولة أندية السيدات كل من مكناس المغربي والفحيص الأردني ، كما تقدم الاتحاد المصري بطلب استضافة بطولتي الناشئين والناشئات تحت 16 سنة والأخيرة تم استحداثها لأول مرة ، فيما لم يتقدم حتى الآن أي اتحاد لتنظيم بطولتي المنتخبات للرجال والسيدات .
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