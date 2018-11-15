عمان 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسبدأت في العاصمة الأردنية عمان اليوم، فعاليات المؤتمر الدولي الخامس لجمعية أطباء الروماتيزم والمفاصل الأردنية، بمشاركة 23 دولة عربية واجنبية.ويعرض في المؤتمر أحدث طرق تشخيص وعلاج أمراض الروماتيزم بمشاركة نحو 300 طبيب من اختصاصات مختلفة، بالإضافة إلى عرض علاجات حديثة بيولوجية لعلاج أمراض الروماتيزم.ويتضمن برنامج المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين، 30 محاضرة و 4 ورش عمل تتناول أمراض الحمى الذئابية والتهاب المفاصل الرثوي والتهابات العمود الفقري اللاصق وخشونة المفاصل ومرض "بهجت" ، وحمى البحر المتوسط، وتأثير الروماتيزم على أعضاء الجسم وأمراض العظام وهشاشة العظام وكذلك أمراض السمنة وعلاقتها بالروماتيزم.// انتهى //15:31ت م0161