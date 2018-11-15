كوالالمبور 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واساعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم العمل بتقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (VAR) بدءا من ربع نهائي كأس آسيا 2019 لكرة القدم المقررة في الإمارات العربية المتحدة، بحسب ما أعلن الاتحاد القاري اليوم .وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أن التقنية ستستخدم في سبع مباريات على أربع ملاعب ، من خلال اعتماد تطبيق نظام الفيديو المساعد اعتباراً من الدور ربع النهائي، بعد قرار لجنة الحكام في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اعتماد تطبيق هذا النظام .وأوضح الاتحاد في بيانه أنه سيتم استخدام نظام الفيديو المساعد ("في ايه آر") في سبع مباريات تقام على أربعة ملاعب، هي استاد مدينة زايد الرياضية في أبو ظبي، واستاد محمد بن زايد في أبو ظبي، واستاد هزاع بن زايد في العين ، واستاد آل مكتوم في دبي".ويمكن استخدام التقنية في أربع حالات مؤثرة: بعد هدف مسجل، عند احتساب ركلة جزاء، عند رفع بطاقة حمراء مباشرة أو في حال وقوع خطأ بالنسبة الى هوية لاعب تم انذاره أو طرده.وتم اعتماد هذه التقنية في مونديال روسيا الصيف الماضي، بالإضافة إلى بطولات أوروبية محلية كبرى كألمانيا وإسبانيا إيطاليا وفرنسا ، وسيتم اعتمادها في النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا وكأس أوروبا 2020 للمنتخبات.وللمرة الأولى يشارك في البطولة 24 منتخبا مقابل 16 منتخبا في النسخ الأخيرة ، وهذه المرة الثانية التي تستضيفها الإمارات بعد 1996 ، وتقام النهائيات بين 5 يناير المقبل ، والأول من فبراير 2019 ، بمجموع 51 مباراة في ثمانية ملاعب بأربع مدن .// انتهى //15:33ت م0162