صبيا 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واساختتمت اليوم على مسرح إدارة تعليم صبيا ، دورة "فن التعامل مع الأنماط السلوكية" ، التي نظمها قسم النشاط الطلابي بالإدارة ، وحضرها أكثر من 350 رائداً ورائدة للنشاط الطلابي.واشتملت الدورة ، التي قدمها مدير معهد كفاءة الأعمال الدكتور محمد الشهراني ، على شرح لنماذج عديدة من أنماط السلوك النفسي والإنساني لدى الأفراد.وقام رئيس قسم النشاط الطلابي إبراهيم شامي ورئيس وحدة النشاط الاجتماعي محمد الهاشمي بتكريم المدرب الشهراني.يذكر أن الدورة ، التي افتتح فعالياتها مساعد مدير تعليم صبيا ربيع بن مهدي عطية واستمرت لمدة يومين ، تأتي ضمن اللقاءات التنشيطية للنشاط الطلابي المنبثقة عن شعبة البرامج والتدريب. // انتهى //15:33ت م0163