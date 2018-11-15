لندن 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واساستقرت أسعار الذهب اليوم بعد الانتعاش الذي طرأ على سعر الدولار عقب المتاعب التي رافقت اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما أبطل أثر الإقبال المحدود على المعدن الأصفر النفيس من مستثمرين يبحثون عن غطاء من التداعيات السياسية.وأظهرت أسعار التعاملات الفورية للذهب استقرار دون تغير عند 1211.21 دولار للاونصة, هذا وزادت العقود الامريكية الاجلة للذهب 0.1 % لتصل إلى 1211.60 دولار للاونصة.ومن المعادن النفيسة الاخرى ارتفع سعر اونصة الفضة 0.1 % في المعاملات الفورية ليصل الي 14.15 دولار للاونصة، فيما هبط البلاتين 0.6 % إلى 829.47 دولار للاونصة، وزاد البلاديوم 0.5 % مسجلا 1130.30 دولار للاونصة.// انتهى //15:33ت م0164