الطائف 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسأقامت جمعية الثقافة والفنون بالطائف أمس حفل تكريم الفنانين الفوتوغرافيين الفائزين بمسابقة " كلنا دون الوطن" التفاعلية التي نظّمتها "الجمعية" من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، حيث حقق الفنان عادل متروك العتيبي على المركز الأول في مسار الأفلام القصيرة، وحققت الفنانة هاجر علي الزهراني المركز الأول في مسار الفن الرقمي، فيما حقق الفنان مشهور فيحان الجعيد المركز الأول في مسار الخط العربي .كما احتفت "الجمعية" خلال الحفل بتكريم المبدعين الفوتوغرافيين من أبناء محافظة الطائف الذين حققوا جوائز متقدمة في المسابقة الفوتوغرافية المصاحبة لمهرجان ولي العهد للهجن في دورته الأولى التي أقيمت مؤخراً بمحافظة الطائف ، وهم الفنان الفوتوغرافي فيصل محمد الشيباني الحاصل على المركز الثاني في المسابقة ، والفنان الفوتوغرافي صالح ابراهيم الثبيتي الحاصل على المركز الثالث في المسابقة .وفي ختام الحفل قدّم الفائزون بالجوائز عددا من الإهداءات لمدير جمعية الثقافة والفنون بالطائف فيصل الخديدي عبارة عن أعمال فوتوغرافية مطبوعة تقديراً للجمعية على الدور الفعال الذي تقوم به للفوتوغرافيين والحراك الفوتوغرافي بالطائف .// انتهى //15:33ت م0165