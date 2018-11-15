الرياض 07 ربيع الأول 1440 هـ الموافق 15 نوفمبر 2018 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض غداً, ندوة بعنوان "خطورة الفتن والمخرج منها" يشارك فيها كل من عضو هيئة التدريس بالمعهد العالي للقضاء الدكتور محمد بن فهد الفريح، ومدير إدارة مراكز الدعوة والإرشاد بوزارة الشؤون الإسلامية الشيخ محمد بن سليمان البريه, وذلك في جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الزلفي، بعد صلاة المغرب.مما يذكر أن هذه الندوة تأتي ضمن سلسلة متصلة لبرنامج (لحمة وطن) الذي أطلقته الوزارة بمختلف فروعها في مناطق المملكة، بتوجيهات ومتابعة معالي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، لتعزيز اللحمة الوطنية، وحماية المجتمع من الأفكار الضالة.// انتهى //15:34ت م0167